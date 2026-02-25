警察署から出た瞬間、視線を落とし歩く男は、不動産会社の代表で住吉会系列の暴力団幹部・石井寛一容疑者（42）。8人の容疑者と共謀し、高齢者に相場の数倍高い価格でマンションを売りつけ、現金をだまし取った疑いが持たれている。1人暮らしや認知症の高齢者狙う被害総額7億円以上とみられるこの事件。悪徳不動産会社が狙ったのは1人暮らしや認知症の高齢者で、数万件の高齢者のリストを入手していたとみられている。石井容疑者ら