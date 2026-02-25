東京スカイツリーは25日午後に記者会見を開き、22日におきたエレベーター事故の原因などについて説明し、26日午前10時から営業を再開することを発表しました。東京スカイツリーを運営する東武タワースカイツリーが25日午後5時に会見を行い、「エレベーターが停止したのはケーブルが制御装置に巻き込まれ、内部配線が破損したことが要因」と説明しました。さらに「制御盤内のヒューズが溶断したことで2基同時に故障し、閉じ込められ