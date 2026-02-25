ＡＮＡホールディングス（ＨＤ）傘下の全日本空輸は２５日、平沢寿一副社長（６２）が４月１日付で全日空社長に昇格する人事を発表した。井上慎一社長（６７）はＡＮＡＨＤの特別顧問に退く。平沢氏は、航空路線網の計画作りや経営企画部門に長く携わった。トップ就任後は、訪日客が増えている国際線と、費用増で実質赤字に苦しむ国内線の双方のてこ入れが最大の課題となる。現在兼務しているＡＮＡＨＤ副社長は退任し、同社取