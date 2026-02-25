ボートレース多摩川の「淡水王選手権！第31回tvkカップ」は予選4日間を終え、26日の10〜12Rで行われる準優勝戦に進む18人が決定した。その中で注目の一人は、11R5号艇で登場する大崎翔（38＝兵庫）だ。予選最終日の4日目4R1号艇の1走だった大崎。インからコンマ12のトップスタートを決め、きっちり押し切った。「足は直線寄りで悪くないです。気になるところもそんなにない。中堅上位はある。スリットでも余裕があります。ス