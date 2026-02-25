俳優山〓賢人（31）が25日、都内で、主演映画「ゴールデンカムイ網走監獄襲撃編」（片桐健滋監督、3月13日公開）のジャパンプレミアに出席した。明治末期の北海道を舞台に、一獲千金を狙う個性的なキャラクターたちがサバイバルを繰り広げる人気シリーズで、24年に映画第1弾が公開され、その後ドラマも放送された。「不死身の杉元」を演じる山〓は「映画、ドラマをたくさんの方が見ていただいて、期待してくれる方がいたから、今