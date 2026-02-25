女優の藤原紀香（54）が25日、東京・経済産業省で「2025大阪・関西万博日本館功労者への大臣感謝状授与式」に出席した。藤原は10月に閉幕した大阪・関西万博で日本館の名誉館長を務めた。開幕日には出迎えを、閉幕日には来館者の見送りを行うなど、“日本の顔”として数々のイベントに参加。赤沢亮正経産相から「内外の来館者に大変心のこもったおもてなしをいただき、日本館の評価を上げていただいた。8月にはサザエさん『万博