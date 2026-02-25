【「佐々木と宮野」連載10周年記念フェア】 開催期間：2月25日～3月29日 【「佐々木と宮野」第11巻】 2月27日 発売 価格：【通常版】814円、【アニメイトセット】1,914円 【拡大画像へ】 アニメイトは、「『佐々木と宮野』連載10周年記念フェア」を2月25日から3月29日まで全国のアニメイト（通販含む）で開催する。 期間中に対象商品を