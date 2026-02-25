今シーズンのロサンゼルス・レイカーズは浮き沈みが激しく、試合ごとの“ムラ”が気掛かりだ。ある晩には優勝候補と思わせるほどのショータイムを披露してくれたかと思えば、その次のゲームでは笑みのない取材で選手たちが反省の弁を口にしている。 長い歴史でライバル関係にあるボストン・セルティックスとの一戦はまさに、レイカーズの脆さが露呈したゲームとなってしまった。2月23