FC東京は25日、なでしこリーグ1部に所属するスフィーダ世田谷FCと2027年から統合することに基本合意したと発表した。スフィーダ世田谷FCについては、2026シーズンは現在の名称で戦い、2027シーズンから『FC東京スフィーダ』に改称して活動する。クラブは統合の背景に関し、公式サイトで次のように説明した。「近年、ヨーロッパを中心に女子サッカーは競技力、注目度ともに大きく成長しており、トップクラブが女子チームをクラ