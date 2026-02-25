―日米間投資の共同ファクトシートに記載、今後の物色テーマとなる可能性も― 経済産業省などは18日、日米関税合意に基づく5500億ドル（約85兆円）の対米投融資の第1弾として、ガス火力発電事業など3つのプロジェクトを発表した。米連邦最高裁が20日にトランプ関税に違憲判決を出したことで日米関税合意の前提が揺らいでいるものの、赤沢亮正経産相は24日の閣議後の記者会見で対米投融資を続ける意向を