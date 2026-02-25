カブスの今永昇太投手は24日（日本時間25日）、米アリゾナ州メサでのオープン戦に今季初登板。パドレス打線を相手に2回33球を投げ、3安打無失点1奪三振の好投を見せた。昨季は左太もも痛により平均球速が低下。空振り率と三振割合が減少するなど、苦難のシーズンを過ごした。この日はフォーシームが最速94.1マイル（約151.4キロ）を計測、以前の球速を取り戻している。シカゴの地元メディアが報じた。 ■