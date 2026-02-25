レーンの上でグルグルと回っているのは、寿司ではなく、ハンカチです。25日から鹿児島市の百貨店でハンカチがグルグルと回り始めました。一体なぜ？九州初上陸の「まわるハンカチ」を取材しました。(記者)「山形屋のタオルハンカチ売り場に来ている。こちらはスタイリッシュなタオルハンカチや可愛らしいものまでたくさんの種類があるがこちらをご覧ください。なんと回転寿司のように皿に乗ったハンカチがグルグルと回って