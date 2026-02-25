全国の国公立大学で、2次試験の前期日程が始まり、鹿児島大学でも受験生が試験に挑みました。25日から全国の国公立大学で、2次試験の前期日程が始まり鹿児島大学の試験会場でも多くの受験生が試験に挑みました。鹿児島大学では9つの学部の計1164人の定員に対し3700人が志願しています。倍率は3.2倍です。学部別で倍率が最も高いのは共同獣医学部で10倍。ついで歯学部が9.2倍、医学部が3.6倍などとなっています。25日は数学