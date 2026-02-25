北海道蘭越町で２月２５日午後、７０代の男性が２人組に刺され、病院に搬送されました。２人組は現場から逃走していて、警察が行方を追っています。男性が刺された蘭越町の現場からいまの様子を伝えてもらいます。私はいま、現場付近の道道にいます。私の後ろに見えるのが男性が刺された現場ですが、今は規制線が張られていて近づくことはできません。ここまで車で来る道中、あたりを見渡してみますと、住宅がほとんどなく車通りも