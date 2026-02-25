鹿児島市の複合型映画館「TOHOシネマズ与次郎」が2026年8月に閉館することが発表されました。多くの作品を上映し映画ファンに愛された施設。20年の歴史に幕を下ろします。(記者）「こちらの施設で20年近く映画ファンに愛されきたTOHOシネマズ与次郎がことし8月に閉館することになりました」鹿児島市の商業施設「フレスポジャングルパーク」内にある「TOHOシネマズ与次郎」。2025年8月6日に閉館することが発表されました