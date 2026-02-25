国公立大学の2次試験の前期日程が25日始まりました。 このうち長崎大学では約3000人の受験生が試験に臨みました。 長崎市の長崎大学文教キャンパスでは試験を前に受験生たちが緊張した面持ちで会場に向かいました。 長崎大学の前期日程は、10の学部で合わせて1061人の募集定員に対し去年より300人あまり多い3130人が志願。 志願倍率は3.0倍で、学部別で最も倍率が高いのは「医学部医学科」の7.6倍となっています。