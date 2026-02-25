【ポイント】・26日（木）は天気回復とともにスギ花粉が大量飛散へ。・東海〜九州は20度前後とポカポカ陽気。・関東は26日（木）にかけて雲が多く、春本番の暖かさは27日（金）から。・天気は周期的。27日（金）は西日本で雨。3月1日（日）は行楽日和。・ひな祭りの3日（火）は皆既月食だが、雨の所が多い。【全国の天気】25日（水）は広い範囲で恵みの雨になりましたが、26日（木）は次第に天気が回復するでしょう。東海から九州