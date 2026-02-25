「命の水」に危機迫る 昨夜（2月24日）からの雨は、恵みの雨になるのでしょうか。 【写真を見る】雨不足で各産業が「異常事態」黒いはずのノリが黄色く“色落ち” 苦渋の4割撤去ガソリンスタンドでは「洗車ご遠慮ください…」熊本 全国各地で「30年に一度」と言われる少雨が続く中、熊本県内でも去年10月から雨の少ない状態が続いていて、生活や産業に影響が広がっています。 そんな中で、昨夜からの雨…まとまった雨が久