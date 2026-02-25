自分は「解雇」同僚は「軽い注意」 「同僚医師の不正を告発したあとに病院を諭旨解雇されたのは不当」として、熊本県内の公立病院に勤務していた医師が、職員としての地位確認などを求めた裁判で、熊本地方裁判所は、解雇を無効とする判決を言い渡しました。 【写真を見る】自分は「解雇」 同僚は「軽い注意のみ」で不平等くまもと県北病院を訴えた医師の解雇が「無効」に熊本地裁判決 訴えていたのは、熊本県玉名市の「