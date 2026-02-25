熊本地震の発生から4月で10年を迎えます。 【写真を見る】救出ヘリで叫んだ「帰ってくるぞ」あれから10年地獄温泉「青風荘．」の今熊本・南阿蘇村 地震で被災した南阿蘇村の地獄温泉「青風荘．」で、この10年間を振り返るトークイベントが開かれました。 地獄温泉「青風荘．」河津 誠 社長「ヘリで救助された時に思わず叫んじゃいました。帰ってくるぞって。それくらい、瞬間的に やばいと思いました。そのまま避難所