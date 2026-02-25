フィンランドの料理宅配サービス「Wolt（ウォルト）」は25日、日本から撤退すると発表した。サービスは3月4日までで、5日から利用を停止する。ウーバーイーツや出前館などとの競争が激しく、料理宅配業界の収益環境が厳しさを増していたことが背景にあるとみられる。ウォルトは2020年に日本でサービスを開始した。同社は、撤退に伴う利用者や加盟店、配達員への影響を最小限に抑えるため「円滑な移行に向けて対応する」とのコ