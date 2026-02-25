連邦議会議事堂で一般教書演説を終えて退席するトランプ氏＝2026年2月24日/Kenny Holston/Pool/Getty Images（CNN）CNNの委託で調査会社SSRSが実施した世論調査によると、トランプ米大統領の一般教書演説に対し、共和党支持者の多い視聴者からはおおむね好意的な評価が寄せられた。ただ、そうした好意的な視聴者の間ですら、トランプ氏が国の最重要課題に集中して取り組んでいる、あるいは生活費の引き下げに取り組むとは完全に納