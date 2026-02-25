「ユングフラウ賞・Ｓ２」（２５日、浦和）サクラへ視界良好−。単勝１・２倍の断トツ人気を集めたアンジュルナが、４角先頭からスピードの違いを見せつけて重賞３連勝。６馬身差の２着に３番人気のトウキョーアンナ、３着に４番人気のティーズセラフが入り、上位３頭は「第７２回桜花賞・Ｓ１」（３月１８日・浦和）の優先出走権をゲットした。朝からの雨で十分に水分を含んだ馬場の上を唯一頭、余裕綽々。南関東２歳女王の