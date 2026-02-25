2月24日に放送された、竹内涼真主演のドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）第7話での“あるシーン”が話題となっている。本作は、竹内演じる刑事が、殺人事件の容疑者となった初恋の相手と23年ぶりに再会することから始まる、ヒューマンラブミステリー。23年前、銀行強盗犯を殉職警察官の拳銃で撃ったのは自分だと告白した淳一（竹内）。直人（渡辺大知）もその瞬間を目撃したことを明かす。だが、現場を検証して