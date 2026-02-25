アメリカでの “対岸の火事” に思えていた、AI失業。大解雇時代突入へ、もうカウントダウンは始まっている。日本のPCメーカーの草分けの一つで、総合ITベンダーでも最大手の会社に入社以来、40年もの間SE（システムエンジニア）として勤務する梶本宗貴氏（仮名）は、「AIの進化、特に人に代わって状況に応じて自律的に判断・行動できるAIエージェント、さらに現実世界で自律的に動くフィジカルAIの進化はとどまることを知らな