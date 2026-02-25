アメリカでの “対岸の火事” に思えていた、AI失業。大解雇時代突入へ、もうカウントダウンは始まっているーー。GAFAM等の大量解雇は2022年後半に始まったが、OpenAIが初めて一般に無料公開した生成AI、ChatGPT-3.51のリリースも同年11月。解雇はピークの2023年1月以降、断続的に続くが、AI投資へのリソース集中が主な理由とされる。日本でもパナソニックホールディングスは、2月4日、現在進めているリストラの規模について