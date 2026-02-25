巨人の松本剛外野手（３２）が２５日、お披露目されたばかりの?巨人版?応援歌について感想を語った。松本は新しい応援歌について「めちゃめちゃかっこいいなと思いましたし、歌詞がすごくいい」と第一印象を明かし、「『憧れのフィールド』という歌詞は本当にその通り。自分の名前の漢字も入れてもらっていて、メッセージ性のある応援歌だと感じました」と笑顔を見せた。少年時代から巨人ファンだった自身の歩みにも重なる内容