ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で６位のアデリア・ペトロシャン（ロシアから中立選手として参加）に対してカザフスタン人審判が異常な高得点を与えていた問題で、国際スケート連盟（ＩＳＵ）が声明を発表した。この疑惑は米誌「フォーブス」が報道。「カザフスタンのナデジュダ・パレツカヤ審判は、明らかに異なるジャッジを下した。パレツカヤのデータは大きく歪んでいる。ペトロシャンの得点を過大評価し、