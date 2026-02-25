シンガーソングライター・アカラカイが、新曲「恋してしまったんだ」を本日リリースした。本楽曲について、アカラカイは以下のようにコメントしている。◆◆◆◾️アカラカイ コメント今回はアコースティックな雰囲気で、優しくて暖かな世界観を作りました。幸せな恋愛曲を描くことは少ないので今回のような曲は制作していてとても新鮮でした。過去の恋愛で一途に愛す人が傷つく世界だと知り、もう恋