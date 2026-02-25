宮世琉弥が、3月25日に発売する3rdアルバム『Illusion』の発売記念リリースイベントの詳細を発表した。3月15日に東京、3月21日に大阪、3月25日に神奈川にて開催される。ミニライブや、特典会としてハイタッチ会、チェキ会などが実施される予定だ。さらに、「forTUNE meets」を使用した「オンライン個別トーク会」の開催も決定した。2月26日正午よりFC会員限定受付が開始される。そして、3月6日にアルバムに収録される新曲「Flower