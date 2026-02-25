◆第１００回中山記念・Ｇ２（３月１日、中山競馬場・芝１８００メートル、１着馬に大阪杯の優先出走権）追い切り＝２月２５日、美浦トレセン強い４歳世代のカラマティアノス（牡４歳、美浦・奥村武厩舎、父レイデオロ）が、中山金杯からの連勝を狙ってＷコースで追い切りを行った。道中は３頭併せの最後方を運び、直線では内へ。中カラヴァジェスティ（４歳２勝クラス）、外ホウオウビスケッツ（６歳オープン）と鼻面を合わせ