GRe4N BOYZが、アルバム『あっ、ども。またおあいしましたね。あっ、、』を本日リリースした。あわせて、全曲ティザー映像も公開された。アルバム収録曲には、TVアニメ『ONE PIECE』オープニング主題歌で話題となった「天使と悪魔」、現在放送中の「KEIRIN」TVCMの「スピード」など数々の楽曲に加えて、現在、熱戦繰り広げられる「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」公式テーマソングを務める「OTAKEBI feat. &TEAM」や