中日は２５日、ホームランウイングが完成したバンテリンドームで投手練習を行った。投手陣へのノックを終えた時だった。山井大介投手コーチが、左翼に向かってフルスイング。何度かスイングを続けて、マウンド手前から強振した打球は、左翼テラス席に飛び込んだ。目で打球を追っていた投手陣からは歓声が沸いた。その横で、笑みがはじけたのが、“ホームランウイング１号”被弾を警戒する柳裕也投手だった。「僕の作戦です。