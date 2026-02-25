家事や育児だけでなく在宅ワークに忙しい友人A子。しかし、夫はA子にちくちくと嫌味を言っていました。そんな中、理解のない夫からA子を守ってくれたのは──？ 在宅ワークを「ラク」だと言う夫 幼稚園に通っていたころから、よく体調を崩していた娘。いつでも急な休みに対応できるようにと考えた私は、外に働きに出るのではなく、在宅ワークを選びました。 休みがちだった娘も小学校に上がり、今ではほと