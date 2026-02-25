パスピエが、ニューアルバム『IMI』を本日リリースした。あわせて、収録曲より「U.N.O」のMVを公開した。発売された本アルバム『IMI』は、全10曲収録のフルアルバムで、FC（P.S.P.E）限定盤と初回限定盤には、2025年4月に行われた＜パスピエ 結成十五周年特別記念公演 “十五年鑑”＞のアンコールを含む全22曲ライブ映像をBlu-rayにて完全収録されている。Behind The Scenesとして、オフショット映像、リハーサルシーンを含む貴重