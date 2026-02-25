メ～テレ（名古屋テレビ） 東海地方を始め全国の自治体のホームページが、一時、閲覧できなくなりました。 25日正午すぎ頃から東海地方では、岐阜県、美濃加茂市、下呂市、飛騨市、御嵩町、坂祝町、養老町、垂井町、神戸町、山県市。 愛知県では尾張旭市、蟹江町、高浜市、幸田町、蒲郡市。 三重県では松阪市のホームページが閲覧できなくなりました。 午後5時すぎから、一部が復旧し始め