巨人のドラフト５位ルーキー・小浜佑斗内野手＝沖縄電力＝が２５日、阿部監督から打撃指導を受けた。ティー打撃を行っている小浜のもとへ訪れた阿部監督は、実際に自身がボールを打つなど身ぶり手ぶりを交えながら指導。小浜は「一瞬のズレがファウルに直結するので、より水平に最短距離でってことを教わりました」と速球に対する対応の仕方やバットの軌道について助言をもらった。監督からの指導には「やっぱり結果を残して