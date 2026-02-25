２月２２日の東京９Ｒ・ヒヤシンスＳ・リステッド（ダート１６００メートル）に出走して３着のイッテラッシャイ（牡３歳、美浦・斎藤誠厩舎、父ミスチヴィアスアレックス）は伏竜Ｓ（３月２８日、中山・ダート１８００メートル）を目標に調整が進められる。同馬は「ホリエモン」こと実業家の堀江貴文氏（名義はＳＮＳグループ株式会社）がオーナーで、前走はボクマダネムイヨ（牡３歳、栗東・東田明士厩舎、父クリソベリル）と