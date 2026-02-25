東海学園大の香川太朗「地元開催のチャンス」2月18日に開幕したデンソーカップチャレンジ刈谷大会（通称・デンチャレ）プレーオフ。東北選抜、北信越選抜、東海選抜、中国選抜、四国選抜、九州選抜の6チームが2グループに分かれ、上位1位が決勝に進み、勝者が2月23日から始まるデンチャレ本戦へと進出する。ここではデンチャレプレーオフで目に留まった選手の物語を紹介していく。今回はプレーオフ決勝で北信越選抜を3-0で下し