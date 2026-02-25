日本維新の会の吉村洋文代表（大阪府知事、50）が25日、府庁で記者団の取材に応じ、高市早苗首相（自民党総裁、64）が８日投開票の衆院選で当選した自民党議員に当選祝いとして3万円分のカタログギフトを贈っていたことを認めたことについて「政党支部から議員への寄付ということなので、法令の範囲内のものだというふうに思います。しっかりと説明もされているので、合法なものであり、きちんと説明を尽くせばいい」と述べた。