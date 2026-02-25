ナノバイオテクノロジー市場が、医療と材料開発の両面で存在感を強めています。レポートオーシャンの最新調査では、2025年から2035年にかけて市場規模が大きく伸びる見通しが示されました。精密医療やスマート薬物送達の実装が進む今、研究開発と事業化をどう結びつけるかが次の勝負どころです！ レポートオーシャン「ナノバイオテクノロジー市場予測レポート」 配信日：2026年2月24日市場規模（2025