ピアノ、フラメンコ、ジャズを1ステージで味わえるクロスオーバー公演が、横浜で開催されます！異なる音楽言語を持つ奏者とダンサーが集まり、その日だけのアンサンブルを組む構成です。公演は1日限りで、チケットはカンフェティで販売中です。 『Piano Flamenco Jazz Concert』 開催日：2026年5月23日開場：13:30開演：14:00会場：横浜市緑区民文化センター みどりアートパークホール住所：神奈川県