ニジゲンノモリの人気コラボグッズが、東北エリアでまとまって手に取れる期間限定ストアが登場します。会場には過去最大級となる約1,000点のラインナップがそろい、作品横断で選べる密度の高い売り場です。淡路島まで足を運びづらかったファンにとって、世界観をまとめて体感できる貴重な機会となります！ ニジゲンノモリ「POP UPストア in 青森ELM」 開催期間：2026年3月20日（金・祝）〜4月26日（日