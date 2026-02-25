北海道食材をまとめてそろえるなら、年度末の割引タイミングは見逃しにくい時期です。JAタウン内の「ホクレン」ショップでは、クーポン利用で対象商品が20％OFFになるキャンペーンが進行中です。精米や乳製品から海鮮鍋セットまで対象に入り、新生活前の買い置き計画を立てやすい構成になっています。 JAタウン「北海道ショップホクレン年度末大決算セールキャンペーン」 キャンペーン期間：2026年2月