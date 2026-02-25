弁護士保険ミカタが、代理店制度を評価する「優良ビジネス認定」で最高ランクを受賞しました！契約と教育で満点評価を獲得した結果は、制度運営の透明性と実務力の高さを数字で示す内容です。2024年度に続く2回目のゴールド認定となり、代理店支援体制の継続性にも注目が集まります。 弁護士保険ミカタ「優良ビジネス認定ゴールド認定受賞」 発表日：2026年2月24日総合評点：469.0点ゴールド認定獲得