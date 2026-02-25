新学期前は、髪型や服装だけでなく口元の清潔感も気になり始めるタイミングです。小学校高学年になると子どもの自立が進む一方で、身だしなみの客観視はまだ揺れやすい時期でもあります。2026年2月に実施された保護者720名調査では、家庭で見落としやすい口元ケアの実態が数字で見えてきました。 SHIKIEN「小学校高学年の口元ケア意識調査データ」 調査時期：2026年2月調査対象：小学校高学年の子ども