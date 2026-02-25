柚子と抹茶の香りをまとった新作ドリップバッグが、キャラバンコーヒーから登場します！コーヒーの香ばしさに和のニュアンスを重ねた設計なので、いつもの一杯に軽やかな変化をつくりやすい仕上がりです。2026年2月24日から直営店とオンラインショップで販売が始まり、日常用にもギフト用にも選びやすい導線になっています。 キャラバンコーヒー「フレーバードリップバッグコーヒー（柚子）／（抹茶）」