昨夜からけさにかけ住宅の火事が相次ぎ、2人がやけどなどのけがをしました。警察や消防によりますと、きのう午後9時半ごろ上市町若杉の無職高見毅さん（86）宅で、この家の人から「台所で何か燃えている。煙が充満している」と消防に通報がありました。この火事で高見さんの80代の妻が顔にやけどなど軽いけがをしました。灯油ストーブなどがあった1階台所が火元とみられるということです。また、小矢部市でも、きょう午前6時