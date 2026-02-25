高市総理大臣が、今月の衆議院選挙で当選した自民党議員全員にカタログギフトを配っていたことが分かりました。県関係で当選した議員5人はカタログギフトを受け取ったのでしょうか。高市総理大臣「今回の大変厳しい選挙を経て、当選したことへのねぎらいの気持ちも込め、今後の議員としての活動に役立てていただきたいと考え、奈良県第2選挙区支部として品物を寄付したものでございます。1人分約3万円で、合計315人分になります」