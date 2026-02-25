ファミリーレストランのデニーズがきょう、都心に新たな店舗をオープンしました。いま外食チェーンで進む“都心シフト”。背景に何があるのでしょうか？郊外に家族で車で行く。それがファミレスの定番でしたが、きょうオープンしたデニーズの新店舗は超都会。新宿駅近くの雑居ビルの4階です。店員「何名さまでしょうか」客「1名です」店員「1名様ご案内です」訪れるのは、「おひとり様」ばかり。一人客「仕事の帰りです。（店の